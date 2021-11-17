Российским туроператорам грозит массовое банкротство

Более чем 60% российских туроператоров не вернут туристам деньги за туры, которые не состоялись из-за пандемии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо представителей турбизнеса в правительство РФ. Они просят продлить отсрочку по обязательствам агентств, которая действует до 31 декабря 2021 года. В противном случае компании будут массово уходить с рынка, а туристы останутся без отдыха и денег, предупредили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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Большая часть стран и туристических регионов закрыты для жителей России, поэтому туроператоры не смогли исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в 2020 году, говорится в обращении.

Крупные игроки вряд ли обанкротятся, так как они сейчас активно продают пакеты в Турцию и Египет, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Больше всего пострадают средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие закрытые сейчас страны, подчеркнул он.

Отмечается, что власти готовы пойти на уступки только тем компаниям, которые не смогли реализовать туры в страны, которые сейчас закрыты.

Задолженность туркомпаний перед клиентами оценивается примерно в 25 млрд рублей, отметил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Нужно понимать, что в случае банкротства туроператора все авансированные им средства останутся в доходах иностранного партнера. Ни российский оператор, ни наши туристы деньги назад не получат. А на страховые компенсации никто и не рассчитывал», — заявил он.