Российским туроператорам грозит массовое банкротство

Более чем 60% российских туроператоров не вернут туристам деньги за туры, которые не состоялись из-за пандемии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо представителей турбизнеса в правительство РФ. Они просят продлить отсрочку по обязательствам агентств, которая действует до 31 декабря 2021 года. В противном случае компании будут массово уходить с рынка, а туристы останутся без отдыха и денег, предупредили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Большая часть стран и туристических регионов закрыты для жителей России, поэтому туроператоры не смогли исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в 2020 году, говорится в обращении.
Крупные игроки вряд ли обанкротятся, так как они сейчас активно продают пакеты в Турцию и Египет, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Больше всего пострадают средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие закрытые сейчас страны, подчеркнул он.
Отмечается, что власти готовы пойти на уступки только тем компаниям, которые не смогли реализовать туры в страны, которые сейчас закрыты.
Задолженность туркомпаний перед клиентами оценивается примерно в 25 млрд рублей, отметил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
«Нужно понимать, что в случае банкротства туроператора все авансированные им средства останутся в доходах иностранного партнера. Ни российский оператор, ни наши туристы деньги назад не получат. А на страховые компенсации никто и не рассчитывал», — заявил он.
Ранее туроператор Mouzenidis Travel объявил о неспособности выполнить свои обязательства перед клиентами. Ростуризм исключил компанию из единого реестра туроператоров. По его данным, на 31 марта 2020 года российский офис Mouzendis Travel получил от клиентов около 18 миллионов евро - средства, которые перевели в Грецию. Однако ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили.