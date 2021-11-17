Российские продавцы приостановили поставки обуви в Белоруссию

Компании Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» предупредили белорусских чиновников о приостановке поставок обуви в страну из-за проблем с маркировкой. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо компаний в министерство по налогам и сборам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Маркировка обуви стартовала в Белоруссии 1 ноября. Продавцы обуви из РФ в своем письме заявили о сложностях, возникающих при попытке внести в местную систему мониторинга данные о нанесенных на обувь кодах российского образца. Система выдает ошибки, мешающие ввести такие товары в оборот.

Вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии (Nike, Adidas, Forward и др.) Дмитрий Вишняков объяснил, что поставки товаров в Белоруссию идут через Россию, поэтому производителям и импортерам приходится приобретать коды дважды – сначала у российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), а затем у белорусского «Белбланкавыд».

Представитель ЦРПТ заявил, что проблемы в Белоруссии связаны с тем, что местные требования к маркировке противоречат российским - от компаний требуют более подробную информацию.

Авторы письма заявили, что из-за сложившейся ситуации компании рискуют получить административные штрафы до 50 процентов от стоимости предмета нарушения. Некоторые компании уже прекратили поставки в Белоруссию, другие могут остановить их до конца месяца.

В белорусском министерстве по налогам и сборам заявили, что письмо «находится на рассмотрении».

«Ведомости» отмечают со ссылкой на данные таможенников, что в 2020 году примерно 30 процентов общего объема экспорта российской обуви приходилось на Белоруссию.

В сентябре 2021-го президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства.