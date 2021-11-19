Украина раскрыла уловку «Газпрома» ради «Севпотока-2»

Создание немецкой «дочки» оператора газопровода «Северный поток-2», швейцарской Nord Stream 2 AG, является не более чем уловкой со стороны российского «Газпрома». Такую позицию в своей колонке для украинского издания «НВ» раскрыла директор Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова.

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Речь идет о приостановке процесса сертификации газопровода со стороны Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA). Чтобы возобновить его, Nord Stream 2 AG передаст новой компании все права на управление «Северным потоком-2» на территории ФРГ и соответствующие активы. По мнению головной компании, это гарантирует независимость оператора.

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Однако Белькова отмечает, что «Северный поток-2» остается единым газопроводом, который по закону следует рассматривать как единое целое на всей протяженности маршрута. А значит, часть его не может управляться якобы независимой компанией.

«Требования о разделении, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах должны применяться на всем расстоянии трубопровода», — подчеркнула она. Обратное мнение не соответствует букве и духу европейского права и выглядит как упражнение в искусственном правовом формализме со стороны России.

Белькова напомнила, что за день до приостановки сертификации Оператор ГТС и «Нафтогаз Украины» были допущены до процесса. Несмотря на то что у них нет права вето, украинские компании могут внимательно ознакомиться с документацией и сделать свою позицию более конкретной. Она же, как напомнила представитель Оператора ГТС, заключается в том, что ни Nord Stream 2 AG, ни создаваемые им компании не могут считаться независимыми.

Ранее глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил о хорошей вероятности того, что «Северный поток-2» никогда не будет запущен на всю мощность.