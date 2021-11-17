Сбер признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в РФ

Сбер стал обладателем награды "Лучший банк в кредитовании малого бизнеса" по версии премии Frank Small Business Loans Award 2021. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Газеты.Ru" в среду, 17 ноября. Кроме, того банк победил в номинации "Минимальный пакет документов в кредитовании малого бизнеса". Сбер не собирается останавливаться на достигнутом, заявил директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Алексей Шашкин. Он пообещал, делать "всё возможное, чтобы предпринимателям было ещё выгоднее, проще и комфортнее с нами взаимодействовать". "Дальше будет еще быстрее и удобнее", - заверил Шашкин.