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Сбер признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в РФ

Газета.Ru
38 минут назад

Сбер стал обладателем награды "Лучший банк в кредитовании малого бизнеса" по версии премии Frank Small Business Loans Award 2021. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Газеты.Ru" в среду, 17 ноября. Кроме, того банк победил в номинации "Минимальный пакет документов в кредитовании малого бизнеса". Сбер не собирается останавливаться на достигнутом, заявил директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Алексей Шашкин. Он пообещал, делать "всё возможное, чтобы предпринимателям было ещё выгоднее, проще и комфортнее с нами взаимодействовать". "Дальше будет еще быстрее и удобнее", - заверил Шашкин.

Сбер признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Компании,Алексей Шашкин,Газета.Ru,
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