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"Газпром" снова стал лидером по выручке в России

Российская Газета
48 минут назад

"Газпром" вернул себе лидерство среди крупнейших российских компаний по выручке. Это следует из рейтинга РБК 500. Годом ранее первое место в рейтинге заняла "Роснефть".

«Газпром» вернул себе статус крупнейшей компании
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным рейтинга, выручка "Газпрома" за 2020 год составила 6,3 млрд долларов, а "Роснефти" - 5,4 млрд.

Как отмечается в исследовании, "Газпрому" помогла ситуация на мировом рынке газа и нефти - если потребление первого сократилось в 2020 году на 2,3%, то использование нефти - на 9,3%.

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Третье место в рейтинге заняла компания "Лукойл" с выручкой 5,2 млрд долларов. Также в ТОП-5 вошли "Сбербанк" (3,4 млрд долларов) и РЖД (2,2 млрд долларов).

При этом совокупная выручка российских компаний в 2020 году снизилась впервые с 2014 года. Она сократилась на 4,9% - до 84,9 трлн рублей.
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