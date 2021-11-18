Бывшие акционеры компании ЮКОС попросили апелляционный суд американского столичного округа Колумбия отклонить свою апелляцию в связи с постановлением высшей судебной инстанции Нидерландов, отменившей решение о взыскании с России $50 млрд в их пользу. Об этом говорится в ходатайстве в электронной базе американского суда, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в четверг.

"Истцы-апеллянты почтительно просят, чтобы апелляционный суд отклонил данное дело", - отмечается в документе.

Стороны "договорились о прекращении дела, определив порядок оплаты расходов". Истцы "несут соответствующие расходы (если таковые имеются)" по апелляции.

Одной из причин "добровольного отказа истцов-апеллянтов от апелляции" названо решение Верховного суда Нидерландов, который 5 ноября удовлетворил кассационную жалобу Российской Федерации и отменил постановление апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года. Данное постановление ненадолго восстанавливало арбитражные решения 2014 года о взыскании с РФ $50 млрд в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.