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Экс-акционеры ЮКОСа попросили суд США отклонить свою апелляцию по тяжбе с Россией

ТАСС
1 час назад

Бывшие акционеры компании ЮКОС попросили апелляционный суд американского столичного округа Колумбия отклонить свою апелляцию в связи с постановлением высшей судебной инстанции Нидерландов, отменившей решение о взыскании с России $50 млрд в их пользу. Об этом говорится в ходатайстве в электронной базе американского суда, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в четверг.

"Истцы-апеллянты почтительно просят, чтобы апелляционный суд отклонил данное дело", - отмечается в документе.

Стороны "договорились о прекращении дела, определив порядок оплаты расходов". Истцы "несут соответствующие расходы (если таковые имеются)" по апелляции.

Одной из причин "добровольного отказа истцов-апеллянтов от апелляции" названо решение Верховного суда Нидерландов, который 5 ноября удовлетворил кассационную жалобу Российской Федерации и отменил постановление апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года. Данное постановление ненадолго восстанавливало арбитражные решения 2014 года о взыскании с РФ $50 млрд в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.

В конце прошлого года истцы обратились в американский апелляционный суд с целью отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей в ноябре ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого они пытаются взыскать с России десятки миллиардов долларов. Тогда судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл приняла решение приостановить рассмотрение данного дела в Вашингтоне до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

Компании,ЮКОС,ИТАР-ТАСС,
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