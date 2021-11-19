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В США назвали «гарантированный» способ уничтожить «Северный поток-2»

Елена Прошина
1 час назад

Если Россия реализует полномасштабное наступление на Украину, газопроводу «Северный поток — 2» наступит конец. Об этом заявил обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg, пишет «Лента.ру».

США придумали причину для уничтожения «Северного потока — 2»
Фото: ReutersReuters

По его словам, «Северный поток — 2» будет «гарантированно уничтожен, если Россия начнет войну с Украиной. Журналист также предположил, что сроки запуска газопровода может подвинуть «менее масштабная» операция со стороны России, так как Вашингтон непременно этим воспользуется. Бершидский уверен, что США смогли бы выиграть время и получить убедительные аргументы, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», но в нынешних условиях они почти проиграли.

Он резюмировал, что РФ не планирует развязывать войну с Украиной, так как это подорвет ее экономическое сотрудничество с Европой.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским министром иностранных дел Збигневом Рау заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе — попытка отвлечь внимание Евросоюза от действий России на границе с Украиной.

Власти России неоднократно отрицали обвинения в агрессии против Украины. В Совете Федерации слова Блинкена об агрессии с российской стороны назвали ложью и заявили, что это США ответственны за все современные конфликты.

Компании,Збигнев Рау,Энтони Блинкен,Леонид Бершидский,Совет Федерации,ЕС,Bloomberg,Lenta.ru,
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