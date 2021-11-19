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Обновление парка пригородных поездов может быть профинансировано из ФНБ

ТАСС
2 часа назад

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. РЖД рассчитывает получить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на масштабное обновление парка пригородных поездов, готовится соответствующее обращение к президенту РФ, рассказал в ходе пленарного заседания Совета Федерации РФ глава РЖД Олег Белозеров.

"По 770 вагонам "Ласточки" мы надеемся подать заявку на ФНБ. И еще дополнительная часть по обновлению пригородного состава будет в эту заявку включена", - сказал он. "Буквально на прошлой неделе одобрение такого подхода [финансирования из ФНБ] в правительстве мы нашли. Андрей Рэмович Белоусов [первый вице-премьер РФ] должен подготовить документ, на который мы должны получить согласие президента на развитие", - добавил Белозеров.

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По его словам, сохранять высокие объемы закупок подвижного состава необходимо, в том числе и для поддержки непрерывного производства отечественных предприятий.

Из ФНБ уже частично финансируется модернизация БАМа и Транссиба. Так, в 2020 году на эти цели направлено 40 млрд рублей. При этом проекты РЖД по дальнейшему развитию Восточного полигона не раз назывались потенциальными получателями и новых средств из ФНБ.

Идея финансировать обновление пригородных электричек за счет средств ФНБ обсуждалась еще в 2019 году, так как у самих регионов средств на эти цели недостаточно, но не была реализована. Средства из ФНБ предоставляются на возвратной основе. В следующем бюджетном цикле 2022-2024 годов ожидается, что из средств фонда можно будет профинансировать до 25% от проекта, претендующего на средства ФНБ, который при этом должен обеспечить рентабельность до 5%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе президиума Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года" призвал включить в стратегию проекты городских электричек, которые, по его словам, имеют перспективы более чем в 20 регионах РФ. Хуснуллин подчеркнул, что этот вид транспорта хорошо зарекомендовал себя в Москве и Санкт-Петербурге. При этом Андрей Белоусов отметил, что эти проекты сложно включить в инвестпрограмму РЖД. По итогам президиума Госсовета РФ президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос развития городского железнодорожного транспорта, определить источники финансирования.

Компании,Олег Белозеров,Марат Хуснуллин,Андрей Белоусов,Владимир Путин,Фонд национального благосостояния,РЖД,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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