Сбер проведёт первый блокчейн-хакатон

С 23 ноября начинается сбор заявок на участие в хакатоне по разработке приложений на блокчейн платформе Сбера. Каждый участник хакатона сможет получить консультацию по проекту у специалистов и попасть в число первых владельцев продуктов на платформе, победители получат денежные призы.

Команды смогут попробовать свои силы в создании децентрализованных решений по двум направлениям:

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NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемые токены):

— кошелёк, в котором пользователь сможет выпустить NFT;

— сервис для хранения контента NFT (например, графических изображений), который будет предоставлять доступ к контенту только владельцу токена;

— аукцион NFT на основе смарт-контракта;

— интеграция существующего приложения, которая позволяет ему выпускать токены на внутренние активы (игровые предметы, баллы, рейтинги).

DeFi (decentralized finance, децентрализованные финансы):

— сервис обмена токенов, который позволяет любому пользователю стать провайдером ликвидности;

— сервис, в котором пользователь может взять в долг одни токены под залог других, которыми на период займа будет управлять смарт контракт;

— платформа для сбора средств, где пользователи могут сформировать общий пул токенов, расходованием которого управляет смарт-контракт по заданным правилам;

— создание смарт-контракта и интеграция с ним существующего финтех-приложения.

В жюри конкурса войдут ведущие специалисты в сфере блокчейна и развития корпоративного бизнеса, в частности директор Лаборатории блокчейн Сбербанка Олег Абдрашитов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов, топ-менеджеры других банков и технологических компаний.

В мире уже 200 миллиардов долларов находится под управлением децентрализованных финансовых сервисов, построенных на блокчейне. Но эти сервисы работают только с криптовалютой, а потому их преимущества, такие как прозрачность, надежность и устранение посредников, пока недоступны большинству людей. Наша платформа — это инструмент для переноса этих сервисов в мир классических финансов, где они произведут настоящую революцию. Мы хотим построить с блокчейн-разработчиками партнерские отношения, дать возможность их продуктам стать будущими «гуглами» и «амазонами» самого многообещающего тренда финансовой системы

Сергей Попов

Директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка