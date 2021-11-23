В Молдавии рассказали о просьбе к "Газпрому"

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что направит письмо «Газпрому». В нем политик намерен просить об отсрочке отключения поставок газа, чтобы перевести деньги законным путем, сообщает РИА Новости.
Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим чрезвычайного происшествия в области энергетики. 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% уже полученного газа.
Однако накануне представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания через двое суток прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит платеж, который должен был прийти 22 ноября.
В свою очередь глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сказал, что обратился к правительству с просьбой выдать займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере порядка 74 миллионов долларов.
"Молдавия направит "Газпрому" письмо, в котором расскажет о действиях кабмина, нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении", - подчеркнул Спыну.