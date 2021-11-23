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Власти Молдавии направят письмо «Газпрому»

Елена Прошина
1 час назад

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что направит письмо «Газпрому». В нем политик намерен просить об отсрочке отключения поставок газа, чтобы перевести деньги законным путем, сообщает РИА Новости.

В Молдавии рассказали о просьбе к "Газпрому"
Фото: ТАССТАСС

Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим чрезвычайного происшествия в области энергетики. 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% уже полученного газа.

Однако накануне представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания через двое суток прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит платеж, который должен был прийти 22 ноября.

Молдавия захотела пересмотра контракта с «Газпромом»

В свою очередь глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сказал, что обратился к правительству с просьбой выдать займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере порядка 74 миллионов долларов.

"Молдавия направит "Газпрому" письмо, в котором расскажет о действиях кабмина, нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении", - подчеркнул Спыну.

Компании,Сергей Куприянов,Газпром,РИА Новости,
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