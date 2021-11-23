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США ввели новые санкции из-за «Северного потока — 2»

Елена Прошина
25 минут назад

Министерство финансов США 23 ноября ввело санкции против кипрской компании Transadria и судна под российским флагом Marlin, связанных с «Северным потоком — 2». Официальное сообщение опубликовано на сайте ведомства.

США ввели новые санкции из-за «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно ему, решение приняли на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PESSA). Подписанный в 2019 году президентом США Джо Байденом указ позволяет вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, производящих экспорт энергоносителей.

Ранее введение санкций против компании Transadria и судна Marlin анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также упомянул о еще одном судне из Германии, но название не уточнил. Позже Bloomberg сообщил, что речь идет о немецком судне Blue Ship, участвующем в строительстве «СП-2». Однако в итоге власти США решили не вводить против него санкции из-за «связи структуры с правительством ФРГ».

Ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против компании Transadria и судна Marlin незаконными и неправильными, тем более на фоне «напряженных попыток развивать утраченный диалог».

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