США ввели новые санкции из-за «Северного потока — 2»

Ранее введение санкций против компании Transadria и судна Marlin анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также упомянул о еще одном судне из Германии, но название не уточнил. Позже Bloomberg сообщил, что речь идет о немецком судне Blue Ship, участвующем в строительстве «СП-2». Однако в итоге власти США решили не вводить против него санкции из-за «связи структуры с правительством ФРГ».