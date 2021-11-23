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Аналитик предрек попытку Молдавии обмануть «Газпром»

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предрек попытку Молдавии избежать оплаты долга «Газпрому» и обмануть российскую компанию. Он рассказал об этом «Секрету фирмы».

Аналитик предрек попытку Молдавии обмануть «Газпром»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молдовагаз» получит от молдавского правительства деньги для погашения долга перед «Газпромом», однако республика попытается избежать выплат по остальным долгам, считает аналитик.

Кроме того, Кишинев попытается обвинить Россию в искусственном создании проблем у предприятия. Также, по словам Юшкова, «Газпром» может отключить подачу газа в Молдавию на один день, что не вызовет проблем.

«Если в течение суток у них будут перебои с поставками, к катастрофе это не приведет», — подчеркнул Юшков.

По мнению аналитика, Молдавия может заявить о банкротстве «Молдовагаза» после проведения аудита, о котором ранее заявляли молдавские власти.

«Цель у них такая: провести аудит и потом заявить, что "Газпром", как основной собственник компании, якобы поставил туда жуликов, те там сами растащили все деньги, поэтому предприятие теперь не может расплатиться. А значит, "Газпром" сам виноват в этом долге и ничего отдавать ему нельзя», — высказал мнение эксперт.

После банкротства «Молдовагаза» имущество распродадут в счет погашения долгов, отметил Юшков. Если денег на покрытие задолженности не хватит, Молдавия так и оставит ее непогашенной.

Ранее в ноябре официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил, что подошел срок очередного платежа по задолженности за газ, и поставки топлива в Молдавию прекратятся в случае неуплаты.

Подписанный в конце октября контракт Молдавии с «Газпромом» предполагает, что газ будет поставляться в течение пяти лет при условии 100-процентной оплаты текущих долгов за газ. Спыну предупредил, что правительство позже проинформирует «Газпром» о мерах по погашению задолженности, так как властям требуется больше времени для принятия решения.

Компании,Игорь Юшков,Сергей Куприянов,Фонд национальной энергобезопасности,Газпром,
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