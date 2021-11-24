Газовый кризис в Европе стал следствием острой нехватки СПГ, что спровоцировало игру на повышение цен региональными игроками. Такое мнение в статье для корпоративного журнала "Газпрома" высказал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.
"Ситуация на рынке в конце 2020 и в 2021 году была связана с возникновением острого дефицита СПГ. Она дала толчок глобальной игре на повышение цен на незаконтрактованный, гибкий СПГ, их взвинчиванию региональными игроками. Такой "газовый покер" с повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж $1 тыс. за 1 тыс. куб. м", - считает Комлев.
По его мнению, профицит СПГ в 2020 году и его дефицит в 2021 году "со всей остротой обнажили проблему надежности поставок гибкого, спотового СПГ".
Комлев подчеркивает, что "ставка европейцев на сжиженный природный газ как источник диверсификации поставок себя не оправдала".
"В 2020 году обрушение спотовых цен ниже уровня, который покрывал операционные расходы поставщиков СПГ, привело к падению их поставок в Европу. Более привлекательные цены в Азии со второй половины прошлого года развернули газовозы в ее направлении, став одним из основных источников дефицита на европейском газовом рынке", - поясняет Комлев.
Европа в 2021 году из-за отсутствия резервов газа будет отброшена назад в борьбе за снижение выбросов.