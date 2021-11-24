"Ситуация на рынке в конце 2020 и в 2021 году была связана с возникновением острого дефицита СПГ. Она дала толчок глобальной игре на повышение цен на незаконтрактованный, гибкий СПГ, их взвинчиванию региональными игроками. Такой "газовый покер" с повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж $1 тыс. за 1 тыс. куб. м", - считает Комлев.