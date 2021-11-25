Молдавия определила дату погашения долга перед "Газпромом"

Средства на погашение текущего долга Молдавии перед российской компанией "Газпромом" будут выделены 26 ноября. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

"Президент Молдавии промульгирует поправки к закону [о бюджете] и завтра деньгу могут выделены для решения сложившейся ситуации. В "Газпроме" проинформировали, что дали отсрочку до пятницы. Завтра будут сделаны необходимые переводы и все будет хорошо", - сказал политик.

Накануне "Газпром" согласился на просьбу правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну, предоставив стране отсрочку по платежу до 26 ноября. При этом подчеркивалось, что компания рассчитывает, что Молдавия выполнит свои обязательства по контракту вовремя, а также будет придерживаться их в будущем.

22 ноября "Газпром" уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день "Молдовагаз" должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.