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Молдавия пообещала 26 ноября погасить долг перед "Газпромом"

Газета.Ruиещё 11
35 минут назад

Средства на погашение текущего долга Молдавии перед российской компанией "Газпромом" будут выделены 26 ноября. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, сообщает ТАСС.

Молдавия определила дату погашения долга перед "Газпромом"
Фото: ReutersReuters

"Президент Молдавии промульгирует поправки к закону [о бюджете] и завтра деньгу могут выделены для решения сложившейся ситуации. В "Газпроме" проинформировали, что дали отсрочку до пятницы. Завтра будут сделаны необходимые переводы и все будет хорошо", - сказал политик.

Накануне "Газпром" согласился на просьбу правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну, предоставив стране отсрочку по платежу до 26 ноября. При этом подчеркивалось, что компания рассчитывает, что Молдавия выполнит свои обязательства по контракту вовремя, а также будет придерживаться их в будущем.

22 ноября "Газпром" уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день "Молдовагаз" должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан обратился к правительству, чтобы взять заем для оплаты газа по контракту с "Газпромом". Правительство согласилось, но для осуществления выплат в срочном порядке депутатам Молдавии необходимо одобрить поправки к закону о госбюджете на 2021 год. 25 ноября парламент страны одобрил выделение $74 млн для оплаты долга.

Компании,Экономика,Вадим Чебан,Андрей Спыну,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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