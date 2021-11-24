Молдавия достигла компромисса с "Газпромом" по газу

С 22 октября по 20 ноября в Молдове ввели режим ЧП в области энергетики из-за окончания соглашения о поставках газа. Продлить договор также не представлялось возможным из-за долгов Кишинева перед «Газпромом». В итоге его все же удалось заключить при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. При этом страна не смогла оплатить положенный на 22 ноября платеж и «Газпром» пригрозил прекратить поставки в течение 48 часов. В связи с этим глава «Молдовагаза» Вадим Чебан обратился к правительству и попросил заем для оплаты топлива в размере около 74 миллионов долларов. Власти согласились выделить необходимую сумму, но решение должно пройти одобрение в парламенте.