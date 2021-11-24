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«Газпром» согласился не перекрывать газ Молдавии

Елена Прошина
53 минуты назад

«Газпром» согласилась удовлетворить просьбу правительства Молдовы не прекращать поставки газа и дать отсрочку для оплаты долга. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК» со ссылкой на представителя компании Сергея Куприянова.

Молдавия достигла компромисса с "Газпромом" по газу
Фото: ТАССТАСС

«"Газпром", в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание сложной ситуации, в которой могут оказаться граждане Молдовы, согласился с этой просьбой», — сказал Куприянов.

Он отметил, что в свою очередь «молдавская сторона обязуется полностью осуществить текущие платежи 26 ноября и признают правомерность действий "Газпрома"».

«Мы твердо рассчитываем на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок. Контрактные обязательства надо выполнять», — заключил Куприянов.

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С 22 октября по 20 ноября в Молдове ввели режим ЧП в области энергетики из-за окончания соглашения о поставках газа. Продлить договор также не представлялось возможным из-за долгов Кишинева перед «Газпромом». В итоге его все же удалось заключить при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. При этом страна не смогла оплатить положенный на 22 ноября платеж и «Газпром» пригрозил прекратить поставки в течение 48 часов. В связи с этим глава «Молдовагаза» Вадим Чебан обратился к правительству и попросил заем для оплаты топлива в размере около 74 миллионов долларов. Власти согласились выделить необходимую сумму, но решение должно пройти одобрение в парламенте.

Компании,Газпром,
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