Молдавия достигла компромисса с "Газпромом" по газу

«Газпром» согласилась удовлетворить просьбу правительства Молдовы не прекращать поставки газа и дать отсрочку для оплаты долга. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК» со ссылкой на представителя компании Сергея Куприянова.
«"Газпром", в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание сложной ситуации, в которой могут оказаться граждане Молдовы, согласился с этой просьбой», — сказал Куприянов.
Он отметил, что в свою очередь «молдавская сторона обязуется полностью осуществить текущие платежи 26 ноября и признают правомерность действий "Газпрома"».
«Мы твердо рассчитываем на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок. Контрактные обязательства надо выполнять», — заключил Куприянов.
С 22 октября по 20 ноября в Молдове ввели режим ЧП в области энергетики из-за окончания соглашения о поставках газа. Продлить договор также не представлялось возможным из-за долгов Кишинева перед «Газпромом». В итоге его все же удалось заключить при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. При этом страна не смогла оплатить положенный на 22 ноября платеж и «Газпром» пригрозил прекратить поставки в течение 48 часов. В связи с этим глава «Молдовагаза» Вадим Чебан обратился к правительству и попросил заем для оплаты топлива в размере около 74 миллионов долларов. Власти согласились выделить необходимую сумму, но решение должно пройти одобрение в парламенте.