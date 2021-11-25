Банки получат доступ к истории паспортов россиян

Банк России одобряет инициативы, предполагающие наделение кредиторов правом на получение доступа к информации, которая позволит идентифицировать и оценить заемщика. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ.

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Как пишет издание, из-за отмены в России обязательного штампа в паспорте о выданных ранее удостоверениях личности, банки теперь испытывают трудности с идентификацией клиентов. Об этом стало известно из писем Национального совета финансового рынка (НСФР) в правительство, МВД и ЦБ. К примеру, однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ) теперь невозможно.

Как пояснил председатель некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» Андрей Емелин, мошенники могут воспользоваться этим. Например, они могут получить кредит по одному паспорту, а затем солгать, что потеряли его, и получить денежные средства по новому документу с безупречной кредитной историей. Так как банк не сможет проверить старый паспорт, он будет обслуживать клиента как нового, заключил Емелин.