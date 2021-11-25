Сбер получил «платину» в рейтинге лучших работодателей России от Forbes

Акцент в текущем ренкинге был сделан на ESG-практиках бизнеса. Сбер получил более 70 баллов по 18 основным метрикам, сгруппированным по блокам «сотрудники и общество», «корпоративное управление» и «экология». Всего в рейтинге участвовало 104 российские компании, платинового статуса удостоились всего 11 работодателей. Члены жюри — специалисты из рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию — могли проголосовать по каждой из компаний: поднять или понизить её статус на один шаг. Рейтинг выпускается с 2019 года.