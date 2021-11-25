«Мир» и Корти Милли запустили трансграничные переводы по номеру карты

Платежная система «Мир» и национальная платежная система Таджикистана Корти Милли запустили трансграничные переводы на свои карты.

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Из России с карт «Мир» уже можно отправить перевод на карты Корти Милли «Амонатбанка».

Первыми российскими банками, которые внедрили технологию и начали предоставлять такую услугу, стали Альфа-Банк, Сбербанк, Тинькофф. Список участников будет расти.

Для того, чтобы сделать перевод, не нужно посещать офис банка. Операцию можно выполнить на сайте или в мобильном приложении банка, поддерживающего такую возможность. Отправителю достаточно знать номер карты получателя, заполнять полные реквизиты счета не потребуется. Перевод будет зачислен в течение нескольких минут.