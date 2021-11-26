Молдавия погасила долг после ультиматума «Газпрома»

Накануне парламент Молдавии по просьбе правительства страны в срочном порядке одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год, чтобы «Молдовагаз» могла рассчитаться с «Газпромом» за газ, полученный в октябре и ноябре.

Российская компания пригрозила прекратить поставки в течение 48 часов. В связи с этим глава «Молдовагаза» Вадим Чебан обратился к правительству и попросил заем для оплаты топлива в размере 74 млн долларов. Власти согласились выделить необходимую сумму, но решение должно было пройти одобрение в парламенте. На это время «Газпром» согласился не прекращать поставки газа и дать отсрочку для оплаты долга.