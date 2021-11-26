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Молдавия погасила долг после ультиматума «Газпрома»

Вероника Полынина
16 минут назад

Молдавия погасила долг перед «Газпромом» в размере 74 млн долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Молдовагаз».

Молдавия погасила долг после ультиматума «Газпрома»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне парламент Молдавии по просьбе правительства страны в срочном порядке одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год, чтобы «Молдовагаз» могла рассчитаться с «Газпромом» за газ, полученный в октябре и ноябре.

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Срок очередного платежа «Газпрому» наступил 22 ноября.

Российская компания пригрозила прекратить поставки в течение 48 часов. В связи с этим глава «Молдовагаза» Вадим Чебан обратился к правительству и попросил заем для оплаты топлива в размере 74 млн долларов. Власти согласились выделить необходимую сумму, но решение должно было пройти одобрение в парламенте. На это время «Газпром» согласился не прекращать поставки газа и дать отсрочку для оплаты долга.

Компании,Вадим Чебан,Газпром,РИА Новости,
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