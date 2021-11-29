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1 час назад

В «Газпроме» затруднились назвать сроки запуска «Северного потока – 2»

Говорить о сроках запуска газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию преждевременно, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Елену Березину.

В «Газпроме» затруднились назвать сроки запуска «Северного потока – 2»
Фото: Baltic Pipe ProjectBaltic Pipe Project

«В отношении «Северного потока — 2» пока все-таки преждевременно говорить о каких-то конкретных сроках. Трубоукладка продолжается, проект реализуется и будет осуществлен и эксплуатироваться со всеми применимыми законами», - сказала Березина в ходе телефонной конференции.

В свою очередь замначальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников сообщил, что газопровод на платежах за транспортировку в условиях полной загрузки сэкономит компании не менее 1 миллиарда долларов в год.

Германский регулятор приостановил процесс сертификации Nord Stream 2 AG. Чиновники заявили, что операционная компания должна была быть организована в соответствии с законодательством Германии. Сейчас она базируется в Швейцарии. Поэтому Nord Stream 2 AG начала создавать дочернюю компанию в соответствии с законодательством ФРГ.

Сертификация газопровода необходима для подтверждения того, что компания выполняет условия директивы ЕС о рынке газа. Согласно газовой директиве ЕС, монополия поставщика топлива и владельца газопровода должна быть ограничена, чтобы они не могли блокировать поставки конкурентов.

Компании,Елена Березина,Газпром,ЕС,РИА Новости,
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