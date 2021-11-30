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2 часа назад

Глава «Нафтогаза» Витренко: нет «даже намёка» на переговоры о транзите газа

Москва не желает обсуждать с Киевом вопрос о заключении нового договора на транзит российского газа, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Нет «даже намёка» на подобные переговоры, посетовал он в интервью агентству Reuters.

Нет ничего, даже намёка, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения, — подчеркнул чиновник.

Витренко также указал на тот факт, что участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» не позволит Киеву остановить данный процесс.

Нет никакого права вето, — пояснил глава «Нафтогаза».

При этом сертификацию проекта Киев готов оспаривать в суде, добавил Витренко. По его словам, на такой шаг Украина решится, если посчитает, что газопровод не соответствует европейскому законодательству.

Ранее стало известно, что Украина заинтересована в продлении контракта на транзит российского газа после 2024 года, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он добавил, что слышал высказывания российской стороны о готовности продлить контракт на транзит, однако дальше заявлений дело пока не идёт.

Компании,Юрий Витренко,Владимир Зеленский,Нафтогаз,Reuters,
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