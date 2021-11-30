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52 минуты назад

"Арктик СПГ - 2" подписал с синдикатом банков кредитные соглашения на €9,5 млрд

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Арктик СПГ - 2" подписал с международными финансовыми институтами и коммерческими банками кредитные соглашения на общую сумму до €9,5 млрд на срок до 15 лет. Об этом сообщила компания.

"Арктик СПГ - 2" подписал кредитных соглашений с международными финансовыми институтами и коммерческими банками. Максимальная совокупная сумма по кредитам, предоставляемым российскими и международными банками, составляет €9,5 млрд на срок до 15 лет", - говорится в сообщении.

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В компании подчеркнули, что пакет внешнего финансирования с консорциумом международных и российских банков полностью обеспечивает необходимое внешнее финансирование.

Китайские финансовые институты, включающие Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая, предоставят кредитные линии на общую сумму до €2,5 млрд. Финансовые институты из стран-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - на сумму до €2,5 млрд, включая Японский банк для международного сотрудничества JBIC.

"Общий размер финансирования, предоставляемого синдикатом российских банков, включающим Сбербанк, Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A., государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" и ПАО Банк "ФК Открытие", составит €4,5 млрд в рамках ранее подписанной кредитной линии", - добавили в компании.

О проекте

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно. Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).

Компании,Total,Новатэк,ФК Открытие,ОЭСР,Газпромбанк,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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