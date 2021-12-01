Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
1 час назад

Греф ожидает в ближайшие годы резкого сокращения эмиссии физических пластиковых карт

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает в ближайшие годы резкого сокращения эмиссии физических пластиковых карт на фоне цифровизации и роста популярности бесконтактных платежей, оставшийся "пластик" будет производиться по "зеленым" технологиям. Такое мнение он высказал журналистам.

"Что касается пластиковых карт. Как ни парадоксально, мы примерно 55% эмиссии (пластиковых карт) уже закрыли. Это связано с такими инструментами, как цифровые карты, а второе - это всевозможные инструменты NFC (технология бесконтактной оплаты - прим. ТАСС) и прочие дистанционные платежи. Они, скорее всего, в ближайшие годы, эту эмиссию сократят до минимальной", - сказал Греф.

Он добавил, что тот небольшой оставшийся объем эмиссии будет основан на "зеленых" технологиях.

"Что касается самого "пластика", который мы в каком-то объеме будем еще производить, то мы уже начали производить "зеленый" пластик, и в этом смысле у нас есть наши партнеры, которые нам помогут", - добавил глава Сбербанка.

Компании,Герман Греф,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители