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41 минуту назад

Франция запрещает своим банкам инвестировать в российский мегапроект

Несмотря на участие французского концерна TotalEnergies в мегапроекте «Арктик СПГ-2» на Ямале, ведущимся Россией и ее лидером в области энергетики «Новатэк», президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским финансовым организациям инвестировать в завод по производству сжиженного газа во имя сохранения природы и климата, сообщает парижская La Tribune.

Макрон нанес удар по российскому мегапроекту
Фото: ReutersReuters

Но французского бойкота недостаточно, чтобы поставить проекту подножку, потому что он уже получил финансирование на сумму около 10 миллиардов евро от ряда международных банков.

Половина финансирования идет из России, но в проекте также участвуют Китай, Япония и ОЭСР. В промышленном отношении задействовано много крупнейших западных компаний: французская Technip Energies, швейцарская Glencore и немецкая Siemens.
Компании,Эммануэль Макрон,Новатэк,ОЭСР,Siemens,
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