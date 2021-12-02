Макрон нанес удар по российскому мегапроекту

Несмотря на участие французского концерна TotalEnergies в мегапроекте «Арктик СПГ-2» на Ямале, ведущимся Россией и ее лидером в области энергетики «Новатэк», президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским финансовым организациям инвестировать в завод по производству сжиженного газа во имя сохранения природы и климата, сообщает парижская La Tribune.