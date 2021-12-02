Сбер уверен в продуктивной работе с новыми акционерами VK в рамках совместной компании

МОСКВА, 2 декабря. / ТАСС /. Сбер уверен в продуктивном сотрудничестве с новыми акционерами VK в рамках совместного предприятия в области городской мобильности и фудтеха, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис .

"Команда Сбера искренне благодарит коллег из USM за плодотворную совместную работу. Мы рады приветствовать новых партнеров - акционеров VK. Уверены в продуктивном сотрудничестве в рамках нашего совместного предприятия в области городской мобильности и фудтеха", - сказал он.