Сбер уверен в продуктивной работе с новыми акционерами VK в рамках совместной компании

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сбер уверен в продуктивном сотрудничестве с новыми акционерами VK в рамках совместного предприятия в области городской мобильности и фудтеха, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
"Команда Сбера искренне благодарит коллег из USM за плодотворную совместную работу. Мы рады приветствовать новых партнеров - акционеров VK. Уверены в продуктивном сотрудничестве в рамках нашего совместного предприятия в области городской мобильности и фудтеха", - сказал он.
Ранее холдинг USM сообщил о продаже пакета акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "Согаз".