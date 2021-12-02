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1 час назад

Сбер уверен в продуктивной работе с новыми акционерами VK в рамках совместной компании

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сбер уверен в продуктивном сотрудничестве с новыми акционерами VK в рамках совместного предприятия в области городской мобильности и фудтеха, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

"Команда Сбера искренне благодарит коллег из USM за плодотворную совместную работу. Мы рады приветствовать новых партнеров - акционеров VK. Уверены в продуктивном сотрудничестве в рамках нашего совместного предприятия в области городской мобильности и фудтеха", - сказал он.

Ранее холдинг USM сообщил о продаже пакета акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "Согаз".

Компании,Лев Хасис,Согаз,Mail.ru Group,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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