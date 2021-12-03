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1 час назад

ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО "АСКО-Страхование"

Банк России приказом от 3 декабря 2021 года отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО "АСКО-Страхование". Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора.

ЦБ отозвал лицензию у «АСКО-Страхование»
Фото: ТАССТАСС

По данным ЦБ, компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.

"Отозвать лицензии от 18.07.2018 СИ № 2243 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 18.07.2018 СЛ № 2243 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 18.07.2018 ОС № 2243-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств публичного акционерного общества "АСКО-Страхование", - сообщил регулятор.

Компании,Центральный банк России,
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