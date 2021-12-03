ЦБ отозвал лицензию у "АСКО-Страхование"

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование», соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

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По информации ЦБ, компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.

В течение одного года Банк России уже применял меры, предусмотренные российским законодательством в отношении страховых организаций.