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1 час назад

ЦБ отозвал лицензию у ПАО "АСКО-Страхование"

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование», соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

ЦБ отозвал лицензию у "АСКО-Страхование"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ЦБ, компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.

В течение одного года Банк России уже применял меры, предусмотренные российским законодательством в отношении страховых организаций.

Регулятор принял решение отозвать лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Функции временной администрации «АСКО-Страхования» будут возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Компании,Агентство по страхованию вкладов,Центральный банк России,
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