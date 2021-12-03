Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

Стал известен новый гендиректор VK

Новым генеральным директором VK (бывшая Mail.ru Group) станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Об этом сообщают РБК и «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Стал известен новый гендиректор VK
Фото: ВКонтактеВКонтакте

На посту главы VK он сменит Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 года.

В «Ростелекоме» Кириенко отвечал за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.

Усманов вышел из VK

Официально назначение Владимира Кириенко пока не подтверждено.

В пятницу, 3 декабря, стало известно об уходе Бориса Добродеева с поста гендиректора VK.

По информации «Коммерсанта», Добродеев намерен вернуться в холдинг USM Group для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд. Ранее USM Group вышел из капитала VK.

Компании,Борис Добродеев,Владимир Кириенко,Mail.ru Group,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители