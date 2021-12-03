Стал известен новый гендиректор VK

Новым генеральным директором VK (бывшая Mail.ru Group) станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Об этом сообщают РБК и «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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На посту главы VK он сменит Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 года.

В «Ростелекоме» Кириенко отвечал за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.

Официально назначение Владимира Кириенко пока не подтверждено.

В пятницу, 3 декабря, стало известно об уходе Бориса Добродеева с поста гендиректора VK.