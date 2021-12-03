Стал известен новый гендиректор VK

Новым генеральным директором VK (бывшая Mail.ru Group) станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Об этом сообщают РБК и «Коммерсант» со ссылкой на источники.
На посту главы VK он сменит Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 года.
В «Ростелекоме» Кириенко отвечал за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.
Официально назначение Владимира Кириенко пока не подтверждено.
В пятницу, 3 декабря, стало известно об уходе Бориса Добродеева с поста гендиректора VK.
По информации «Коммерсанта», Добродеев намерен вернуться в холдинг USM Group для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд. Ранее USM Group вышел из капитала VK.