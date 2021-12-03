Достижения Сбера были отмечены премией «Год с "Коммерсантом"»

Год назад мы объявили о ребрендинге Сбербанка и трансформации в экосистему банковских и нефинансовых продуктов группы СБЕР. В течение этого года мы продолжали развивать решения для предпринимателей, чтобы предлагать нашим корпоративным клиентам самые современные и удобные сервисы для роста их бизнеса и оптимизации издержек, повышения эффективности. Полученная нами награда свидетельствует о том, что усилия нашей команды не остались незамеченными. Благодарим партнеров за эту высокую оценку и обещаем и в следующем году реализовать множество интересных проектов