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40 минут назад

Достижения Сбера были отмечены премией «Год с "Коммерсантом"»

Состоялась церемония вручения ежегодной премии «Год с "Коммерсантом"». Сбер был отмечен наградой в номинации «В зелёном бренде здоровый дух» за достижения в развитии экосистемы. Награду получил вице-президент Сбербанка по развитию экосистемы юридических лиц Александр Белокопытов.

Год назад мы объявили о ребрендинге Сбербанка и трансформации в экосистему банковских и нефинансовых продуктов группы СБЕР. В течение этого года мы продолжали развивать решения для предпринимателей, чтобы предлагать нашим корпоративным клиентам самые современные и удобные сервисы для роста их бизнеса и оптимизации издержек, повышения эффективности. Полученная нами награда свидетельствует о том, что усилия нашей команды не остались незамеченными. Благодарим партнеров за эту высокую оценку и обещаем и в следующем году реализовать множество интересных проектов

Александр Белокопытов

Вице-президент Сбербанка по развитию экосистемы юридических лиц Сбербанка

Компании,Александр Белокопытов,Сбербанк России,
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