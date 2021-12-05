Apple подала в суд на российские власти

Американская компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). Соответствующая карточка дела опубликована на сайте Арбитражного суда Москвы.
Представители Apple потребовали от российского ведомства признать недействительными ряд правовых актов, на основании которых ФАС ранее обвинила корпорацию в монополии на рынке мобильных приложений.
«Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС», — сообщили РИА «Новости» в антимонопольном ведомстве.
27 октября ФАС возбудила дело против Apple из-за того, что компания берет комиссию 15-30% с каждого платежа при покупке приложений в App Store, при этом не информирует покупателей о возможности производить оплату другими способами. Теперь корпорации грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке.