Apple подала в суд на российские власти

Представители Apple потребовали от российского ведомства признать недействительными ряд правовых актов, на основании которых ФАС ранее обвинила корпорацию в монополии на рынке мобильных приложений.

27 октября ФАС возбудила дело против Apple из-за того, что компания берет комиссию 15-30% с каждого платежа при покупке приложений в App Store, при этом не информирует покупателей о возможности производить оплату другими способами. Теперь корпорации грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке.