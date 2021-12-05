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55 минут назад

Apple подала в суд на российские власти

Американская компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). Соответствующая карточка дела опубликована на сайте Арбитражного суда Москвы.

Apple подала в суд на российские власти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители Apple потребовали от российского ведомства признать недействительными ряд правовых актов, на основании которых ФАС ранее обвинила корпорацию в монополии на рынке мобильных приложений.

«Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС», — сообщили РИА «Новости» в антимонопольном ведомстве.

27 октября ФАС возбудила дело против Apple из-за того, что компания берет комиссию 15-30% с каждого платежа при покупке приложений в App Store, при этом не информирует покупателей о возможности производить оплату другими способами. Теперь корпорации грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Компании,ФАС,Apple,РИА Новости,
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