Начальник уволил 900 человек одним звонком в Zoom

Глава американской ипотечной компании Better одним звонком с помощью Zoom уволил 900 человек — около 15% сотрудников. Как сообщает «TechCrunch», директор организации Вишал Гарг собрал увольняемых людей в одной конференции.
«Я пришел к вам с плохой новостью. Рынок изменился, как вы знаете, и мы должны двигаться за ним вперёд, чтобы выжить, процветать и исполнять нашу миссию. Я делаю это второй раз в своей карьере и не хочу повторять. В последний раз, я плакал, но на этот раз надеюсь быть сильнее. Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют», — заявил Гарг.
Увольнения затронули преимущественно сотрудников в США и Индии. Стартап планирует начать предлагать дополнительные услуги и решил избавиться от людей, оказавшихся «не на своих местах». Кроме того, компания вкладывается в автоматизацию процессов, из-за чего штат могли сократить от «лишних» людей.