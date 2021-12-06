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1 час назад

Американская компания уволила 900 человек одним звонком в Zoom

Глава американской ипотечной компании Better одним звонком с помощью Zoom уволил 900 человек — около 15% сотрудников. Как сообщает «TechCrunch», директор организации Вишал Гарг собрал увольняемых людей в одной конференции.

Начальник уволил 900 человек одним звонком в Zoom
Фото: ReutersReuters

«Я пришел к вам с плохой новостью. Рынок изменился, как вы знаете, и мы должны двигаться за ним вперёд, чтобы выжить, процветать и исполнять нашу миссию. Я делаю это второй раз в своей карьере и не хочу повторять. В последний раз, я плакал, но на этот раз надеюсь быть сильнее. Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют», — заявил Гарг.

Увольнения затронули преимущественно сотрудников в США и Индии. Стартап планирует начать предлагать дополнительные услуги и решил избавиться от людей, оказавшихся «не на своих местах». Кроме того, компания вкладывается в автоматизацию процессов, из-за чего штат могли сократить от «лишних» людей.

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