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20 минут назад

«Сбер» увеличил возраст ипотечных заёмщиков

Раньше лимит был установлен на уровне 65 лет. Речь идёт о программе «Жилищный кредит по двум документам». Об этом сообщили в пресс-службе банка.Также кредитная организация смягчила требования к регистрации заёмщика по месту жительства. Теперь ипотеку будут давать в том числе гражданам, у которых есть только временная регистрация.Минимальная ставка по ипотеке по двум документам от «Сбера» составляет 5%, первоначальный взнос — от 20%, срок кредита — до 30 лет. Для подачи заявки на ипотеку по этой программе нужны паспорт и один из документов — СНИСЛ, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.

Компании,Сбербанк России,
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