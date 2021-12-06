«Сбер» увеличил сумму ипотеки до 100 млн рублей

Вице-президент Сбербанка Николай Васёв отметил, что финансовая организация снизила размер первоначального взноса до 15%. Он добавил, что с января по ноябрь этого года «Сбер» выдал более 964 тыс. ипотечных кредитов на сумму, превышающую 2,5 трлн рублей.Также «Сбер» увеличил возраст ипотечных заёмщиков. Теперь на момент погашения жилищного кредита им может быть 75 лет. Раньше лимит был установлен на уровне 65 лет. Речь идёт о программе «Жилищный кредит по двум документам». Об этом сообщили в пресс-службе банка.Также кредитная организация смягчила требования к регистрации заёмщика по месту жительства. Теперь ипотеку будут давать в том числе гражданам, у которых есть только временная регистрация.