Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для граждан

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские власти должны сохранить ипотечные кредиты доступными для людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании по социально-экономическим вопросам.
"Сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей", - подчеркнул он.
По мнению главы кабмина, необходимо внимательно следить за изменением условий в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам. "Если до конца года они будут расти, в следующие три года придется дополнительно потратить миллиарды рублей", - констатировал Мишустин.
Темпы жилищного строительства, набранные в России, нужно поддерживать и далее, в первую очередь - в интересах граждан, заявил Мишустин.
Он обратил внимание на приоритетное значение жилищного строительства и отметил, что за 10 месяцев текущего года ввод жилья уже превысил 72 млн кв. м - это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Необходимо, конечно, поддерживать набранные темпы, прежде всего - в интересах наших граждан", - подчеркнул Мишустин.
Он напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году не менее 5 млн семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия. "На этот год план - 3,5 млн. Но на 1 ноября он выполнен уже на 90% с лишним", - заметил председатель правительства.
В значительной степени, продолжил премьер, этому способствовали льготные кредитные программы, которые власти принимали или расширяли в период пандемии. Это и семейная, и сельская, и дальневосточная ипотека, а также программа на приобретение жилья в новостройках, перечислил он. Часть из них стартовала в прошлом году на фоне мягкой денежно-кредитной политики, добавил Мишустин.
Глава кабмина также подчеркнул, что главной целью помощи регионам является улучшение качества жизни людей. "Для этого правительство реализует большой комплекс мероприятий, которые направлены на обеспечение людей комфортным жильем, хорошими дорогами, современными больницами и поликлиниками, школами, детскими садами", - рассказал он.