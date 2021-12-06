Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для граждан

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские власти должны сохранить ипотечные кредиты доступными для людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании по социально-экономическим вопросам.

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"Сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей", - подчеркнул он.

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По мнению главы кабмина, необходимо внимательно следить за изменением условий в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам. "Если до конца года они будут расти, в следующие три года придется дополнительно потратить миллиарды рублей", - констатировал Мишустин.

Темпы жилищного строительства, набранные в России, нужно поддерживать и далее, в первую очередь - в интересах граждан, заявил Мишустин.

Он обратил внимание на приоритетное значение жилищного строительства и отметил, что за 10 месяцев текущего года ввод жилья уже превысил 72 млн кв. м - это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Необходимо, конечно, поддерживать набранные темпы, прежде всего - в интересах наших граждан", - подчеркнул Мишустин.

Он напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году не менее 5 млн семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия. "На этот год план - 3,5 млн. Но на 1 ноября он выполнен уже на 90% с лишним", - заметил председатель правительства.

В значительной степени, продолжил премьер, этому способствовали льготные кредитные программы, которые власти принимали или расширяли в период пандемии. Это и семейная, и сельская, и дальневосточная ипотека, а также программа на приобретение жилья в новостройках, перечислил он. Часть из них стартовала в прошлом году на фоне мягкой денежно-кредитной политики, добавил Мишустин.