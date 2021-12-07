Пленарная дискуссия форума FINOPOLIS 2021. Видеотрансляция

Участники мероприятия обсудят клиентоцентричные стратегии: суперсервисы, супераппы, экосистемы и метавселенные, а также влияние технологий на клиентский опыт.

Форум FINOPOLIS, проводимый Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, стал крупнейшей в площадкой в России для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.