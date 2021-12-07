Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 11 месяцев 2021 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2021 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2020 год пересчитаны с учетом этих изменений.

Ключевые факты ноября:

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Банк заработал чистую прибыль в размере 101,6 млрд руб.

Рентабельность капитала составила 23,7%, рентабельность активов 3,3%.

Благодаря акциям в рамках Зеленого дня розничным клиентам за месяц выдан рекордный объем кредитов – 564 млрд руб.

Количество активных клиентов с подписками СберПрайм превысило 4 млн.

В ноябре Сбер сохранил высокую рентабельность капитала на уровне 23,7%. В этом месяце мы отметили 180-летие Сбера и предложили нашим клиентам выгодные условия на продукты и сервисы Экосистемы, что оказало положительное влияние на динамику розничного и корпоративного кредитных портфелей, а также комиссионных доходов. Чистая прибыль в ноябре превысила 100 млрд руб., а за 11 месяцев составила 1 147 млрд руб

Александра Бурико

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы»

Комментарии по итогам 11 месяцев 2021 года:

Чистый процентный доход по итогам 11 месяцев составил 1 469,9 млрд руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 12,1%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов.

Чистый комиссионный доход вырос на 14,8% г/г и составил 521,0 млрд руб. Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 29% г/г. Транзакционную активность клиентов в ноябре поддержали сезонные распродажи, которые полностью компенсировали эффект от нерабочих дней в начале ноября.

Операционные расходы составили 614,4 млрд руб. и увеличились на 11,5% по сравнению с 11 месяцами прошлого года на фоне пересмотра заработной платы сотрудников в июле и календаризации расходов в 2021 году, а также начисления сотрудникам бонусных баллов «Спасибо» в честь 180-летия Сбера.

Отношение расходов к доходам составило 28,7%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 11 месяцев составили 107,7 млрд руб., что в 4,8 раза меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии. Расходы на резервы в ноябре составили 12,4 млрд руб. и во многом были обусловлены ослаблением рубля по отношению к основным валютам. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильной на уровне 2,3%.

Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев 2021 года составила 1 415,7 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 1,6 раз и составила 1 147,5 млрд руб.

По итогам ноября активы банка выросли на 2,6% без учета валютной переоценки до 38,1 трлн руб. главным образом за счет кредитного портфеля.

В ноябре корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб., с начала года – 12,4 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 2,0% за месяц и на 8,5% с начала года без учета валютной переоценки и достиг 16,75 трлн руб.

Частным клиентам в ноябре выдан рекордный объем кредитов – 564 млрд руб. Этому способствовали проведенные на Зеленый день акции для клиентов – за два дня было подано более 500 тыс. кредитных заявок, а объем выдач составил 43 млрд руб. Всего за 11 месяцев частным клиентам выдано 5,3 трлн руб. кредитов, что в 1,4 раза больше, чем год назад. В ноябре Сбер секьюритизировал портфель ипотечных кредитов объемом 70 млрд руб. Розничный портфель вырос на 2,2% за месяц (без учета секьюритизации). С начала года рост составил 23,3% и портфель достиг 10,45 трлн руб.

Портфель ценных бумаг увеличился в ноябре на 1,8% до 5,2 трлн руб.

Средства физических лиц выросли на 0,2% без учета валютной переоценки и составили 16,5 трлн руб. Средства на счетах эскроу продолжили рост на фоне значительных выдач ипотеки и к 1 декабря составили около 1,5 трлн руб.

Средства юридических лиц в ноябре стали основным источником фондирования роста кредитного портфеля – за месяц они увеличились на 5,2% без учета валютной переоценки и составили около 8,8 трлн руб.

В ноябре Сбер разместил дебютный выпуск «зеленых» облигаций объемом 25 млрд руб. сроком на два года и четыре биржевых выпуска облигаций на разные сроки суммарно на 42 млрд руб.

Базовый и основной капиталы в ноябре изменились незначительно и составили 3 815 млрд руб. и 3 965 млрд руб. соответственно.

Общий капитал вырос на 0,86% до 5 074 млрд руб. в основном за счет заработанной чистой прибыли. Сдерживающее влияние на увеличение общего капитала оказал рост рыночной доходности ОФЗ и соответствующая отрицательная переоценка портфеля, учитываемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

Достаточность базового и основного капитала на 1 декабря составила 10,67% и 11,08% соответственно. Расчет данных показателей не учитывает прибыль, заработанную в период с января по ноябрь 2021 года включительно, до момента проведения ее аудита в соответствии с Положением Банка России №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».