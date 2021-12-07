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1 час назад

Сбербанк заявил, что в сфере кибербезопасности в РФ не хватает около 20 тыс. сотрудников

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В сфере информационной безопасности в России не хватает порядка 20 тыс. сотрудников. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе SOC-Форума 2021.

"Надо смело признать, что у нас есть кадровая катастрофа в стране по направлению информационной безопасности", - заявил Кузнецов. "По нашей оценке, не менее 20 тыс. сегодня сотрудников кибербезопасности - это дефицит кадров. Но еще большая кадровая катастрофа в преподавательском составе", - отметил топ-менеджер.

По его мнению, фокус должен быть сосредоточен на подготовке большого числа преподавателей для более быстрого решения кадровой проблемы.

Компании,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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