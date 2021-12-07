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1 час назад

Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений

Такие данные привел зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. При этом он отметил, что речь идет не только о самих преступлениях, но и о попытках мошенничества. "Сбер" предотвратил за 11 месяцев этого года таких попыток на сумму более 100 миллиардов рублей.

Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений
Фото: Финансовая газетаФинансовая газета

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что в России фиксируется новый тренд в финансовом мошенничестве, жертвы которого рискуют остаться с кредитом на руках и лишиться квартиры. По его словам, преступники уговаривают россиян вместе с кредитом закладывать или продавать свои квартиры.

По данным Банка России, в июле-сентябре 2021 года было зафиксировано более 256 тысяч случаев операций, осуществленных без согласия клиентов (на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года). Объем таких операций оценивается в 3,2 миллиарда рублей. Из этих средств гражданам удалось вернуть 7,7%.

Компании,Станислав Кузнецов,Сбербанк России,
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