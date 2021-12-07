Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений

Такие данные привел зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. При этом он отметил, что речь идет не только о самих преступлениях, но и о попытках мошенничества. "Сбер" предотвратил за 11 месяцев этого года таких попыток на сумму более 100 миллиардов рублей.

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Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что в России фиксируется новый тренд в финансовом мошенничестве, жертвы которого рискуют остаться с кредитом на руках и лишиться квартиры. По его словам, преступники уговаривают россиян вместе с кредитом закладывать или продавать свои квартиры.