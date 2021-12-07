Сбер надеется на регистрацию своей платформы цифровых финактивов до конца года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сбер надеется до конца этого года завершить процедуру регистрации своей платформы для выпуска цифровых финансовых активов, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы подали документы в начале этого года. Мы находимся в постоянном контакте с Центральным банком, обсуждаем разные моменты. Нам очень хочется верить, что до конца текущего года регистрация состоится", - сказал он.