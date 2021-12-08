Олаф Шольц принес присягу в качестве нового канцлера ФРГ

В Германии новый канцлер – им стал представитель социал-демократов Олаф Шольц. Кто он такой и какое наследство ему оставила Ангела Меркель узнал корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

Фото: Мир24 Мир24

Олаф Шольц клянется трудиться на благо немецкого народа, соблюдать и охранять законы федерации. А вот произносить финальную фразу: «и да поможет мне бог» новый канцлер ФРГ отказался. Прежде себе такое позволил лишь Герхард Шредер кстати, тоже представитель социал-демократической партии.

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Олаф Шольц – сын торговцев текстилем. В прошлом – глава Гамбурга, министр финансов, и вице-канцлер. Теперь возглавляет самую экономически развитую страну Европы.

В отличие от Меркель, представительницы консервативного Христианско-демократический союза, Олаф Шольц – социал-демократ. От нового канцлера, конечно, ждут перемен. Вот только какими они будут? Эксперты считают: Германию ждут жесткие антиковидные ограничения, каких страна еще не видела.

«В Европе четвертая волна начинается, потом будет пятая. И, конечно новое правительство Шольца меняет во многом стратегию борьбы с пандемией на более жесткую. Очень не хочется немецкому правительству начинать свое правление большим количеством новых летальных случаев в больницах, которые у нас абсолютно переполнены. Так что перед нами серьезная зима», – полагает немецкий политолог Александр Рар.

Впрочем, пандемия не единственная проблема, которая теперь перешла Шольцу по наследству от Меркель. Новому правительству предстоит решать вопрос миграционной политики. С тех пор, как в 2015 году поток беженцев с Ближнего Востока устремился в Германию, в стране вырос уровень преступности.

«Нет просто единой европейской политики, как бороться с миграционными потоками, теперь уже через восточные границы Европейского союза, не только через южные. Тут правительству, конечно, нужно найти какие-то выходы в Европе», – отметил Александр Рар.

Ангела Меркель хоть леди и не железная, но для Германии все же сделала немало. Экономика страны росла почти каждый год ее пребывания у власти, исключением стали лишь кризисные времена. По росту ВВП Германия впереди всего Европейского союза – за 16 лет плюс 36%, это почти четыре триллиона долларов.

В вопросах взаимоотношений с Россией, Шольц не раз выступал за диалог с Москвой и политику добрососедства. Был одним из тех, предлагал американцам не мешать строительству «Северного потока – 2». Однако, эксперты оптимистических прогнозов все же не делают.

«Я думаю, что будет не лучше и не хуже. Шольц будет стараться выстроить более прагматичные отношения с Россией, но другие две партии в правительстве: «зеленые» и свободные демократы будут винить Россию в нарушениях всех демократических правил», – добавил Александр Рар.

И вот первые наставления новому канцлеру от бывалых однопартийцев – Герхард Шредер советует новому правительству поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем.