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1 час назад

Сбер отмечен UBI Global и District 2020 за успешное развитие инноваций

Сбер единственным из российских компаний вошел в перечень технологических корпораций, успешно преодолевших вызовы пандемии — «The Triumph of Innovation Impact Report», а также был отмечен специальным дипломом за достижения в сфере инноваций в 2021 году. Презентация отчёта состоялась в рамках Expo 2020 в Дубае.

В рамках исследования «The Triumph of Innovation», UBI Global и компания Global Innovation Studios изучали влияние пандемии, а также социальных и управленческих инициатив на мировое бизнес-сообщество. Базой для исследования стали результаты работы ведущих инновационных компании из 45 стран.

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Я благодарю составителей исследования за признание системной работы Сбера в области корпоративных инноваций. Одним из наших главных достижений в этом году является запуск онлайн-платформы SberUnity, которая призвана объединить стартапы, корпорации, инвесторов и других игроков венчурного рынка. Это первое подобное решение в России, появившееся в ответ на вызовы пандемии и как альтернатива крупным физическим стартап-хабам. Всего за несколько недель к платформе присоединились десятки венчурных фондов и крупных корпораций, а также сотни технологических стартапов. В 2022 году она должна стать привычным местом для взаимодействия всех участников венчурного рынка не только в России, но и в странах СНГ и, мы надеемся, во всем мире

Наталья Магидей

Руководитель стартап-экосистемы Сбера

Сбер выделялся на фоне инновационных команд других компаний, участвовавших в исследовании. Для нас большая честь наградить Сбер почётным дипломом за достижения во время глобальной пандемии и включить анализ их работы в отчёт, чтобы вдохновить другие группы, исследующие инновации по всему миру

Али Амин

Основатель и генеральный директор UBI Global

UBI Global — международная исследовательская организация, базирующаяся в Стокгольме (Швеция), чья исследовательская группа специализируется на оценке и анализе эффективности бизнес-инкубаторов и акселераторов по всему миру. UBI Global ежегодно проводит крупнейшие исследования ключевых показателей деятельности бизнес-инкубаторов и акселераторов, участие в которых считается высокой наградой мирового инновационного сообщества.

District 2020 — город, который после закрытия Expo 2020 переоборудуют в жилой район для технологических стартапов. Он станет городом будущего, ориентированным на человека и потребности городского сообщества, создаст экосистему для бизнеса, которая объединит мировые умы и технологии.

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