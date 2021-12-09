Сбер разрабатывает программы для анализа углеродного следа и климатических изменений

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Сбер разработает программы по подсчету углеродного следа для компаний, а также анализу климатических изменений в России, сообщил ТАСС вице-президент Сбербанка Альберт Ефимов в кулуарах Конгресса молодых ученых.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать модели, которые показывает углеродный след. Любая компания, обратившись к нам, сможет посчитать свой углеродный след. <...> Мы работаем над климатическим изменением, анализом спутниковых снимков для того, чтобы дать стране возможность анализировать практически в реальном времени, что происходит с климатом сейчас", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что Сбер в течение первого квартала 2022 года запустит на базе своей блокчейн-платформы маркетплейс по торговле "зелеными" сертификатами. Эта площадка позволит производителям "зеленой" энергии выпускать такие сертификаты и продавать их. Портфель ESG и "зеленых" кредитов, выданных Сбербанком, составил уже более 140 млрд рублей.