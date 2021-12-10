Стала известна позиция нового канцлера ФРГ по «Северному потоку — 2»

Администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца способна заблокировать газопровод «Северный поток — 2» в случае военного конфликта между Россией и Украиной. При этом в целом Шольц поддерживает проект. Об этом сообщает издание Fiancial Times, ссылаясь на осведомлённые источники.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока — 2» в случае вторжения, сообщили FT люди, близкие к новому правительству, — сообщает издание.

Мера по остановке газопровода, по данным издания, рассматривается в рамках широкого списка вероятных санкций Запада против РФ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что ему удастся склонить нового канцлера Германии выступить против запуска газопровода «Северный поток — 2».