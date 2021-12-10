Основательница Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук сказала Forbes , что нейтрально относится к рейтингам. Так бизнесвумен высказалась о рекордном росте своего капитала в 2021 году.

Она добавила, что главной задачей для нее является улучшение онлайн-площадки Wildberries, а также создание «лучшей среды для развития предпринимательства в России».

Россиянка обогнала всех миллиардеров мира по приросту капитала в 2021 году. Состояние Бакальчук взлетело более чем на 1000 процентов за год. Основательница Wildberries находится на 165-м месте среди богатейших людей планеты с капиталом в 13 миллиардов. В российском рейтинге богатейших бизнесменов Бакальчук занимает 13 строчку. В прошлогоднем рейтинге Бакальчук была на 93-м месте с одним миллиардом долларов.