Украина начала готовиться к остановке транзита газа

«Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски — это будет открытая, ничем не обоснованная, агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет», — отметил глава «Оператора ГТС».