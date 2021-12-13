Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что необходимо дождаться правовой проверки «Северного потока-2» на соответствие европейским энергетическим критериям. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Точка зрения на газопровод «Северный поток-2» содержится в зондирующих документах между тремя правящими партиями, там четко регулируется, что ожидается проверка в соответствии с европейскими энергетическими правовыми критериями, необходимо ее дождаться», — сказал он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» продолжается. По словам министра, в рамках коалиционных переговоров и обсуждения коалиционного договора было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

Дипломат также указала, что трубопровод пока «не соответствует предписаниям» Евросоюза.