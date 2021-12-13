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1 час назад

Кабмин ФРГ рассказал о позиции Берлина по «Северному потоку-2»

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что необходимо дождаться правовой проверки «Северного потока-2» на соответствие европейским энергетическим критериям. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Точка зрения на газопровод «Северный поток-2» содержится в зондирующих документах между тремя правящими партиями, там четко регулируется, что ожидается проверка в соответствии с европейскими энергетическими правовыми критериями, необходимо ее дождаться», — сказал он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» продолжается. По словам министра, в рамках коалиционных переговоров и обсуждения коалиционного договора было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

Дипломат также указала, что трубопровод пока «не соответствует предписаниям» Евросоюза.

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До этого немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

Компании,Видео,Анналена Бербок,Еврокомиссия,МИД,ЕС,РИА Новости,
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