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14 декабря

Австрия выступила против увязки «Северного потока – 2» с ситуацией на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против увязки запуска проекта «Северный поток – 2» с ситуацией на Украине, выразив надежду, что газопровод скоро будет запущен.

«Я ожидаю, что «Северный поток – 2», как и планировалось, скоро будет запущен», – сказал Нехаммер немецкой газете Welt.

По его словам, пока европейские страны нуждаются в газе и нефти, важно обеспечивать энергоснабжение из максимально возможного числа источников, передает РИА «Новости».

«Это относится и к Австрии. «Северный поток – 2» – важный проект, который дает Евросоюзу безопасность энергоснабжения», – отметил он.

Нехаммер заявил, что выступает против использования газопровода в качестве средства давления на Москву из-за Украины. «Таким образом ЕС навредит сам себе», – заключил он.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что предпринимаемые в Европе попытки регулярно ставить проект «Северный поток – 2» под сомнение являются неразумными, строительство газопровода завершено, его надо использовать.

Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.

Тем временем цена газа в Европе впервые с октября превысила 1350 долларов за кубометр. В прошлый четверг топ-менеджер польского концерна PGNiG предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа. В конце ноября в Газпроме заявляли, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе.

Компании,Цена на нефть,
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