«МегаФон» построит частную LTE-сеть на Магнитогорском металлургическом комбинате

«Помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных нам была крайне важна помехоустойчивость, которая просто необходима в условиях работы в цехах комбината. Строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности в части оперативного развертывания инфраструктуры передачи данных под нужды проектов цифровизации. Например, планируется использовать сервисы Private LTE для внедрения «умных» складов на базе Oracle WMS, который реализуется в настоящее время. Применение данной технологии в этом проекте позволит сэкономить на развертывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 миллионов рублей», — сказал главный специалист по информационным технологиям комбината Вадим Феоктистов.