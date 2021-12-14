«МегаФон» построит частную LTE-сеть на Магнитогорском металлургическом комбинате

«МегаФон» построит частную LTE-сеть на производственных площадках промышленного гиганта — Магнитогорского металлургического комбината. Сеть Private LTE поможет в вопросах цифровизации комбината, например, внедрения технологий промышленного интернета вещей, сервисов на основе видеоаналитики и систем позиционирования производственных объектов.
«Магнитогорский металлургический комбинат — крупнейшее градообразующее предприятие и наш многолетний партнер и клиент. За годы сотрудничества “МегаФон” запустил в Магнитогорске более 100 базовых станций, также мы имеем совместный опыт внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья. Строительство сети Private LTE — это новый этап нашего сотрудничества, который поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.
К 2022 году «МегаФон» развернет сеть на площади свыше 11 тысяч гектаров, более половины которой занимают производственные помещения. Для устойчивого сигнала внутри разветвленной группы цехов будет построено более 20 Indoor-базовых станций, а на открытой территории комбината заработает шесть новых телеком-объектов. «МегаФон» установит современное оборудование, которое в перспективе обеспечит переход на использование 5G. Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 мегагерц.
«Помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных нам была крайне важна помехоустойчивость, которая просто необходима в условиях работы в цехах комбината. Строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности в части оперативного развертывания инфраструктуры передачи данных под нужды проектов цифровизации. Например, планируется использовать сервисы Private LTE для внедрения «умных» складов на базе Oracle WMS, который реализуется в настоящее время. Применение данной технологии в этом проекте позволит сэкономить на развертывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 миллионов рублей», — сказал главный специалист по информационным технологиям комбината Вадим Феоктистов.