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41 минуту назад

Минтранс готов потратить 800 млрд рублей на строительство дорог

В России на развитие транспортной инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ) уйдет порядка 2,5 трлн рублей, из которых 800 млрд уйдет на три крупных транспортных проекта: продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга, строительство нового участка автобана Москва — Санкт-Петербург и постройка высокоскоростной автомагистрали по этому же маршруту. Такие подсчеты сделали в Министерстве транспорта Российской Федерации (Минтранс РФ).

В Минтрансе назвали расходы на ВСМ из Москвы в Петербург
Фото: Ura.RuUra.Ru

Продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга будет стоить 266 млрд рублей. Стоимость строительства участка скоростной автодороги М-11 «Нева» (Москва—Санкт-Петербург) в обход Твери составит 61,8 млрд рублей. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург потребует до 468 млрд рублей, передает «Коммерсант» слова директора департамента финансов Минтранса Дарьи Киселевой.

Сообщается, что из 2,5 трлн рублей власти точно планируют потратить 900 млрд рублей, выделив их на крупный перерабатывающий комплекс «Газпрома» в Усть-Луге. Список проектов, на которые потратят еще 1,6 трлн рублей все еще не определен.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин жаловался на проблемы с трассой «Москва — Екатеринбург». Ключевым препятствием, по его мнению, является отсутствие трудовых ресурсов, а именно рабочих-мигрантов. Он связал это с пандемией коронавируса. Хуснулин дополнил, что несмотря на это, сроки строительства автотрассы пока не перенесены.

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