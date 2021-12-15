Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

«Роснано» потребовала от банков аннулировать договоры о кредитах

Компания «Роснано» потребовала от нескольких российских банков признать договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд рублей недействительными. Госкорпорация направила трем крупным банкам — Промсвязьбанку (ПСБ), Совкомбанку и банку «Ак Барс» — досудебные претензии. Об этом пишет РБК.

«Роснано» потребовала от банков аннулировать кредитные договоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает издание, АО «Роснано» считает, что для признания указанных договоров недействительными есть основания — эти сделки совершены «в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом». «Роснано» ссылается на статьи Гражданского кодекса, в которых указана обязанность сторон действовать добросовестно и учитывать законные интересы и права друг друга.

Два источника РБК, близкие к банкам-кредиторам компании, подтвердили эти претензии. Один из них посчитал требования госкорпорации нелогичными, так как компания продолжает исполнять свои обязательства. Другой собеседник агентства назвал этот документ «формальным», так как полагает, что переговоры о реструктуризации были начаты задолго до отправки претензии.

Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сообщил, что госкорпорация испытывает финансовые проблемы из-за неправильной модели финансирования. Он отметил, что «венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих».

Компании,Аркадий Дворкович,Ак барс банк,Роснано,Фонд Сколково,Совкомбанк,Промсвязьбанк,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители