«Роснано» потребовала от банков аннулировать кредитные договоры

Компания «Роснано» потребовала от нескольких российских банков признать договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд рублей недействительными. Госкорпорация направила трем крупным банкам — Промсвязьбанку (ПСБ), Совкомбанку и банку «Ак Барс» — досудебные претензии. Об этом пишет РБК.

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Как сообщает издание, АО «Роснано» считает, что для признания указанных договоров недействительными есть основания — эти сделки совершены «в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом». «Роснано» ссылается на статьи Гражданского кодекса, в которых указана обязанность сторон действовать добросовестно и учитывать законные интересы и права друг друга.

Два источника РБК, близкие к банкам-кредиторам компании, подтвердили эти претензии. Один из них посчитал требования госкорпорации нелогичными, так как компания продолжает исполнять свои обязательства. Другой собеседник агентства назвал этот документ «формальным», так как полагает, что переговоры о реструктуризации были начаты задолго до отправки претензии.